Intesa Sp: Gianluigi Venturini direttore regionale Lombardia

Milano, 14 mag. - Gianluigi Venturini è stato nominato direttore regionale Lombardia di Intesa Sanpaolo. Con sede a Como, la direzione regionale Lombardia include le province lombarde a esclusione di quelle di Milano e Monza Brianza. Nato a Padova nel 1964, Venturini succede a Paolo Graziano, che ha guidato la direzione dal 2015. A Graziano è stato attribuito un nuovo incarico nell`Area di Governo Chief Lending Officer guidata da Marco Rottigni, dove sarà responsabile della direzione Crediti per l`intera Divisione Banca dei Territori.

Venturini è entrato nel Gruppo nel 1984 e ha sviluppato la carriera internamente con incarichi manageriali in ambito commerciale, nella gestione dei crediti e nel segmento imprese in varie sedi del Gruppo Intesa Sanpaolo in Veneto e nel Nord-Est, fino a diventare nel 2016 direttore commerciale Imprese della direzione regionale Campania, Basilicata, Puglia e Calabria e, da oggi, Direttore Regionale Lombardia.

"La Banca dei Territori, e così tutto il Gruppo Intesa Sanpaolo, ha obiettivi ambiziosi e grandi aspettative, che potremo realizzare grazie al presidio continuativo e mirato delle nostre persone sul territorio", ha affermato Stefano Barrese, responsabile Divisione Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo. "A Venturini e a tutti i direttori regionali dedichiamo il nostro supporto e il migliore augurio per un lavoro che richiede massima attenzione, comprensione e vicinanza alle esigenze di tutti i nostri clienti che siano privati, imprese di ogni dimensione, o giovani generazioni. La missione di Intesa Sanpaolo è supportarli per realizzarne i progetti, accompagnandoli in tutte le tappe più importanti del loro percorso".