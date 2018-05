Ambasciata Usa a Gerusalemme, Lega araba convoca riunione emergenza

Roma, 14 mag. - La Lega Araba terrà mercoledì prossimo una riunione di emergenza per discutere il trasferimento degli Stati Uniti della loro ambasciata a Gerusalemme, descritto dal Segretario Generale dell'organizzazione panaraba come "una chiara violazione del diritto internazionale".

Questo incontro si terrà "su richiesta dello Stato della Palestina" per discutere "i modi per affrontare la decisione illegale degli Stati Uniti", ha detto oggi ai giornalisti, Abu Ali, vice segretario generale per gli affari palestinesi

E' di almeno 41 morti il bilancio dei palestinesi uccisi dal fuoco israeliano durante le proteste al confine contro il trasferimento dell'ambasciata americana a Gerusalemme. (Fonte Afp)