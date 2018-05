New York, 14 mag. - "La nostra più grande speranza è la pace. Gli Stati Uniti rimangono pienamente impegnati a facilitare un accordo per una pace duratura e continuano a sostenere lo status quo nei siti sacri di Gerusalemme". Queste le parole del presidente Donald Trump, che ha inviato un breve video per l'inaugurazione dell'ambasciata statunitense in Israele a Gerusalemme.