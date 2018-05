Kushner: "Chi fa violenza è parte del problema, non soluzione"

New York, 14 mag. - "Come abbiamo visto dalle proteste del mese scorso e anche oggi, coloro che provocano violenza sono parte del problema, non della soluzione". Sono le parole di Jared Kushner, genero del presidente Donald Trump, in occasione dell'inaugurazione dell'ambasciata statunitense a Gerusalemme. La cerimonia era stata aperta dall'ambasciatore statunitense in Israele, David M. Friedman.

Questa mattina poco prima dell'inaugurazione dell'ambasciata l'esercito israeliano ha ucciso almeno 37 palestinesi che protestavano lungo la striscia di Gaza. Negli scontri sono rimaste ferite mille persone, sempre secondo il New York Times che cita i dati forniti dal ministro della Sanità palestinese.