Roma, 14 mag. - "Di Battista dice che Fico deve chiarire la vicenda della colf che pare lavori in nero nell'abitazione dove vive a Napoli. Il Pd ha chiesto al presidente della Camera di venire a riferire in aula ma non è arrivata alcuna risposta. Ora che lo chiede anche il M5S si degnerà di risponderci?". Lo scrive su Twitter la deputata del Pd Alessia Morani.