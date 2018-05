Roma, 14 mag. - "Sorprendono le parole di Giorgia Meloni sull`incarico che secondo lei il Presidente Mattarella avrebbe dovuto dare al centrodestra. Meloni sa benissimo che questa soluzione non aveva i numeri sufficienti, a meno che lei non volesse far nascere un governo sostenuto dai voltagabbana...". Lo afferma il capogruppo del MoVimento 5 Stelle alla Camera Giulia Grillo.