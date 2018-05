Kushner:Gerusalemme città di tutte le fedi,pace conviene a tutti

New York, 14 mag. - "Crediamo che sia possibile per entrambe le parti guadagnare più di quello che perdono, in modo che tutti possano vivere in pace, al sicuro dal pericolo, liberi dalle paure e in grado di perseguire i loro sogni. Gerusalemme deve rimanere una città che riunisce le persone di tutte le fedi". Queste le parole di Jared Kushner, genero del presidente Donald Trump, in occasione dell'inaugurazione dell'ambasciata statunitense a Gerusalemme. La cerimonia era stata aperta dall'ambasciatore statunitense in Israele, David M. Friedman.

"Mentre i presidenti prima di lui hanno mollato la loro promessa di spostare l'ambasciata, questo presidente l'ha portata a termine. Perché quando il presidente Trump fa una promessa, la mantiene" ha detto Kushner.