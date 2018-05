New York, 14 mag. - "Oggi apriamo ufficialmente l'ambasciata statunitense a Gerusalemme. Congratulazioni! Gerusalemme è la capitale d'Israele, che è uno Stato sovrano e ha diritto di stabilire la capitale dove vuole. Eppure per molti anni non abbiamo riconosciuto l'ovvio". Queste le parole del presidente Donald Trump, che ha inviato un beve video per l'inaugurazione dell'ambasciata statunitense in Israele a Gerusalemme.