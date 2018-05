Regeni, Cirinnà: aderisco a sciopero fame, puntare a verità

Roma, 14 mag. - "Aderisco con indignata passione allo sciopero della fame della mamma di Giulio Regeni perchè è necessario tenere alta l'attenzione su una vicenda che è tutt'altro che chiara e conclusa. Quanto sta avvenendo a Il Cairo, con il sequestro delle carte dei legali della famiglia e l'arresto degli attivisti per i diritti civili che si battono per la verità, è di una gravità enorme. In questo momento di latitanza della politica che non decide e dell'inattività della commissione Diritti umani del Senato è quanto mai importante tenere alta contro le menzogne, le mistificazioni e gli insabbiamenti". Lo dichiara la senatrice del Pd Monica Cirinnà