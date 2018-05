Sapelli: ero pronto a fare il premier,poi ci sono state pressioni

Roma, 14 mag. - "Ero pronto a fare il premier, ero stato contattato dai massimi vertici, ma poi pressioni hanno probabilmente cambiato le cose". Lo dice ad Affaritaliani.it lo storico dell'economia Giulio Sapelli, interpellato in merito a un suo incarico per la presidenza del Consiglio dopo che il portavoce M5s riferische che "non è quello di Giulio Sapelli il nome del premier che sarà portato al Colle". "Vorrà dire che hanno cambiato idea e nessuno mi ha detto nulla", dice Sapelli ricordando di essere "stato contattato diversi giorni fa".