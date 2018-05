Germania, Fmi: serve azione più energica sugli investimenti

Roma, 14 mag. - La Germania deve intraprendere un'azione "più energica" per preparare la sua economia in espansione per il futuro aumentando gli investimenti pubblici. La sollecitazione giunge dal Fondo Monetario Internazionale, mentre aumentano le pressioni perchè Berlino riduca il suo enorme surplus commerciale.

L'appello arriva dopo che il nuovo ministro delle finanze tedesco Olaf Scholz è stato messo sotto accusa a casa per aver appena presentato un bilancio che prevede solo modesti aumenti di spesa fino al 2022, anche se le infrastrutture del Paese si stanno sgretolando e le tensioni con i partner commerciali stanno aumentando.

Nel suo rapporto annuale sul paese, il Fondo monetario internazionale ha dichiarato di aver accolto con favore alcuni dei piani di spesa stabiliti dal nuovo governo di coalizione, compresi gli investimenti per Internet ad alta velocità e gli sforzi per migliorare gli asili nido allo scopo di portare più donne nella forza lavoro. "Ma è necessaria un'ulteriore azione politica per stimolare in modo più deciso gli investimenti interni, che sosterrebbero anche il riequilibrio esterno", ha affermato il Fondo monetario internazionale.

Il massiccio avanzo commerciale della Germania, che ammontava a circa 245 miliardi di euro lo scorso anno, ha a lungo causato attriti con i colleghi europei e gli Stati Uniti, che lamentano i costi in termini di crescita e occupazione nelle proprie economie.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è stato uno dei critici più aperti dello squilibrio cronico da parte della Germania, ma anche il presidente francese Emmanuel Macron la settimana scorsa ha esortato Berlino ad abbandonare il suo "feticcio perpetuo" per i surplus, "perché vengono a spese degli altri".

È improbabile che i due capi di stato siano rimasti impressionati dai primi piani di bilancio di Scholz, svelati all'inizio del mese, che vedranno gli investimenti pubblici calare da 37,0 miliardi di euro nel 2018 a 33,5 miliardi nel 2022, nonostante le stime di entrate fiscali record e eccedenze del bilancio federale. "L'attuale contesto economico favorevole offre al nuovo governo l'opportunità di intraprendere azioni politiche più forti", ha affermato il Fondo monetario internazionale. (con fonte Afp)