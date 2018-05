Regeni, Fratoianni: inaccettabile silenzio da governo

Roma, 14 mag. - "In Egitto hanno arrestato Amal Fathy, attivista per i diritti umani e moglie del legale della famiglia di Giulio Regeni. In quel Paese continuano a intorbidire le acque intorno alla vicenda di Giulio". Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni di Liberi e Uguali.

"Mentre in Italia - prosegue il leader di SI - continua il silenzio inaccettabile del governo e dello Stato. A questo punto ci rivolgiamo ai presidenti di Camera e Senato perché siano compiuti atti ufficiali dai massimi rappresentanti del nostro Parlamento verso le autorità del Cairo per il rispetto dei diritti umani". "Sosteniamo il coraggio e la determinazione di Paola Deffendi, mamma di Giulio, che ha inizia lo sciopero della fame per chiedere che Amal venga liberata. Con la sua famiglia - conclude Fratoianni - continuiamo a chiedere verità e giustizia per Giulio".