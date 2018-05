Studio legale Portolano Cavallo premio best workplaces for women

Roma, 14 mag. - Portolano Cavallo è sesto tra i Best Workplaces™ for Women 2018 Italia, la classifica dei venti migliori ambienti di lavoro secondo Great Place to Work Institute Italia. Portolano Cavallo è il primo e unico studio legale ad essere incluso nella classifica in Italia. La ricerca si è svolta nel 2017 presso la popolazione femminile di 127 aziende. Lo rende noto un comunicato dello studio.

Portolano Cavallo lo scorso marzo era stato annoverato tra i Best Workplaces 2018 nella categoria fino a 50 dipendenti di Great Place to Work Italia per il secondo anno consecutivo, anche in questo caso unico studio legale.

Tra i professionisti dello studio le donne sono 16 e rappresentano il 46% del totale. Tra i soci dello studio la percentuale è la medesima: 6 su 13 sono donne.

"A differenza di quanto accade troppo spesso nella professione forense - ha commentato Manuela Cavallo, socia fondatrice dello studio - da Portolano Cavallo le donne progrediscono al pari degli uomini. Ciò non è frutto del caso ma del nostro DNA e delle nostre policy, per esempio, in materia di selezione e sviluppo, maternità, lavoro flessibile, part-time".

Il riconoscimento `Best Workplaces Italia for Women` si aggiunge a diversi premi che Portolano Cavallo ha conseguito per la tutela e valorizzazione della differenza di genere, tra cui nel 2017 il Premio ASLAWOMEN per le pari opportunità, conferito dall`Associazione degli Studi Legali Associati. Dal 2012 al 2017 senza interruzioni lo studio è stato vincitore del premio European Women in Business Law come `Best firm in Italy`, e dal 2013 al 2017 come miglior studio italiano per la gestione dei talenti e per il ruolo delle donne.

A marzo 2018 Portolano Cavallo ha vinto il premio "Law firm of the year: Italy", della rivista britannica The Lawyer.

Portolano Cavallo fornisce consulenza legale alle aziende che operano in settori complessi e in continua evoluzione: è leader nei settori Digital, Media e Technology, oltre ad essere riconosciuto nei settori Life Sciences e Fashion/Luxury.