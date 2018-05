Salvini: non si torna a Di Maio premier

Roma, 14 mag. - Torna l'ipotesi di Luigi Di Maio premier, è possibile? "No". Matteo Salvini, accompagnato da Giancarlo Giorgetti, è entrato a Montecitorio, diretto a un nuovo incontro del "tavolo tecnico" Lega-M5S, al quale prenderà parte anche Di Maio, ed ha escluso che si sia tornati all'ipotesi iniziale del leader stellato a capo del governo.

Quanto ai nomi, "c'è ancora da lavorare", ha precisato il segretario della Lega, che non ha voluto commentare il nome del "tecnico" di area M5S, il giurista Giuseppe Conte. E Giorgetti? "In panchina, sempre in panchina", ha commentato il diretto interessato.