M5S: Milano ha subito torto per Ema, ora Ue pensi a risarcimento

Roma, 14 mag. - "L'assegnazione di Ema ad Amsterdam è arrivata al termine di un processo caratterizzato da continue violazioni dei principi del diritto Ue, mancata trasparenza e troppe anomalie. Lo stesso Parlamento europeo non è stato coinvolto come avrebbe dovuto, cosa che ci auguriamo accada in futuro quando dovrà pronunciarsi sulle relazioni trimestrali sullo stato di avanzamento dei lavori ad Amsterdam, che devono essere vincolanti. Se queste relazioni avranno esito negativo, infatti, bisogna pensare a un piano B che non potrebbe non coinvolgere Milano". Lo affermano gli europarlamentari M5S Eleonora Evi, Piernicola Pedicini e Marco Valli, i quali hanno tenuto una conferenza stampa per fare chiarezza sulla questione Ema.

"Anche dal punto di vista finanziario - proseguono - ci sono stati gravi anomalie da parte di Amsterdam. Il governo olandese copre le spese per le sedi transitorie, ma non si ha nessuna informazione relativamente a un eventuale ulteriore impatto finanziario sul budget della UE di questa fase. Questo si andrebbe ad aggiungere ai costi di locazione della sede definitiva che per 20 anni verranno sostenuti dai cittadini europei. Gli europarlamentari non sono in possesso di informazioni complete per poter decidere: per questo é necessario sospendere il trilogo in atto per consentire di acquisire tutte le informazioni necessarie".

"Alla luce di tutti questi elementi, chiediamo a tutte le forze politiche di sostenere la petizione del sindaco Sala mercoledì a Bruxelles. È necessario fare fronte comune per fare chiarezza e mantenere comunque la partita aperta. Il nostro augurio è che, comunque, Milano possa ottenere un risarcimento in seguito al grande torto subìto, diventando la sede di un'altra agenzia, come quella del lavoro e della cybersecurity. Per questo riteniamo fondamentale fare pressing istituzionale, mancato completamente al precedente Governo, colpevole di un incomprensibile immobilismo", concludono gli eurodeputati 5 stelle.