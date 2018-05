Rep. Ceca valuta istituzione difensore civico per animali

Roma, 14 mag. - La Repubblica ceca pensa di istituire la speciale figura del speciale difensore civico per animali, con il compito di intervenire quando le autorità preposte si dimostrano inoperose davanti ai casi di maltrattamenti ed eccessi.

L`iniziativa viene presa non casualmente in Repubblica ceca, spesso indicata fra gli stati dell`Europa dell`est che più alimentano il mercato di esportazione clandestina verso l`Occidente dei cuccioli, grazie spesso ad allevamenti illegali dove i cani sono tenuti in condizioni allarmanti. Altrettanto deprimenti sono le condizioni con le quale intere cucciolate vengono poi trasportate per essere vendute, in paesi come Italia, Francia e Germania.

L`ultimo caso è quello dei 220 cuccioli, scoperti in una angusta cantina nel villaggio di Kamenice nad Lipou, a metà strada fra Praga e Brno. I piccoli cani erano stipati in celle e scatoloni, senza aver mai visto la luce del sole o l`aria aperta, in condizioni igieniche di totale degrado e indebolititi da infezioni e parassiti. I proprietari sono stati denunciati, ma pare che in zona si sapesse da tempo di questo allevamento illegale e che le autorità, nonostante le segnalazioni, abbiano trascurato per anni di occuparsi della questione. Situazioni del genere sembrano essercene centinaia in tutta la Repubblica ceca.

A sostenere la necessità di una legge che istituisca la figura dell`ombudsman degli animali sono non solo le associazioni animaliste, ma anche una serie di politici, in considerazione dell`incremento dei casi di maltrattamento.

"La collaborazione fra gli organi compenti spesso non funziona, oppure si interviene con troppo ritardo. Le stesse associazioni di tutela dei diritti degli animali non dispongono di sufficienti poteri legislativi per poter intervenire. La soluzione potrebbe essere quindi quella di un ombudsman degli animali, che vigili su come le autorità si comportano in questi casi" ha detto l`europarlamentare e Jiri Pospisil, presidente dei liberali del Top 09, riscuotendo approvazione trasversale fra le forze politiche.