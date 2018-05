Pensioni, Cgil: no ritocchi, serve riforma strutturale previdenza

Roma, 14 mag. - "Non sono sufficienti dei ritocchi alla legge Fornero. È necessaria una vera riforma delle pensioni, che superi strutturalmente quell`impianto, tenga assieme risposte per tutte le generazioni e per tutte le condizioni lavorative e che sia sostenibile socialmente, partendo dalle proposte avanzate unitariamente dal sindacato con la sua piattaforma. Questa, oggi, è la vera sfida per la politica sulla previdenza". È quanto dichiara il segretario confederale della Cgil Roberto Ghiselli.

"I 41 anni per la pensione di anzianità e quota 100 - sostiene - rappresentano alcuni aspetti importanti del problema, ma non vanno dimenticati anche i temi della flessibilità in uscita, con la possibilità di andare in pensione dopo i 62 anni, il superamento dell`attuale meccanismo che lega l`età di pensione all`aspettativa di vita, e la questione decisiva della pensione contributiva di garanzia per chi, come i più giovani ma non solo, ha una carriera lavorativa discontinua o con bassi contributi, come i part time".

Inoltre per il dirigente sindacale vi sono "i temi del riconoscimento del lavoro delle donne, del lavoro di cura, e dell`estensione della platea dei lavori riconosciuti gravosi". "Occorre poi - continua Ghiselli - affrontare i nodi del rafforzamento della previdenza integrativa negoziale e della rivalutazione delle pensioni in essere".

"Ci auguriamo - conclude il segretario confederale della Cgil - di poter avviare al più presto un confronto con la politica su questi temi".