Mediaset: arriva Focus sul canale 35, obiettivo 1% di ascolti -2

Segrate (MI), 14 mag. - Oltre alle inchieste e ai documentari, Focus trasmetterà serie-evento esclusive, produzioni factual, cicli di film storico/scientifici e approfondimenti con ospiti ed esperti. Nel corso del 2018, la rete Mediaset diretta da Marco Costa offrirà oltre 500 ore di prodotti in prima visione tv. Le prime serate di Focus saranno centrate ogni giorno su un tema diverso: natura (domenica); spazio e scienza (lunedì); antropologia (martedì); documentari storico-scientifici (mercoledì); film-dossier a tema storico o scientifico (giovedì); storia (venerdì); paranormale, curiosità (sabato).

Nessun volto "umano" è previsto in questo momento per il canale Focus. "Ci piacerebbe averlo, stiamo cercando delle soluzioni ma per avere più facce che non un volto solo", ha detto Paolini che ha escluso l'ingaggio di Roberto Giacobbo, il conduttore di Voyager. "E' ancora un dipendente Rai per cui non può essere il volto di Focus", ha risposto interpellato in merito.