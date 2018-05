Mediaset: arriva Focus sul canale 35, obiettivo 1% di ascolti

Segrate (MI), 14 mag. - Giovedì 17 maggio, al numero 35 del digitale terrestre, prenderanno il via le trasmissioni di Focus, nuovo canale gratuito Mediaset interamente dedicato alla divulgazione scientifico-culturale. Il canale della testata Mondadori è passato in gestione al Biscione dopo la fine dell'accordo tra la casa editrice di Segrate e Discovery. "Quello della divulgazione, della scienza e della tecnologia era un comparto abbastanza assente su tutte le reti Mediaset, con Focus riempiamo un buco sia di target di pubblico sia di contenuti", ha spiegato Marco Paolini, direttore generale palinsesto e distribuzione Mediaset, "è un'operazione quindi che ci interessa molto sia dal punto di vista commerciale sia editoriale".

Con il nuovo canale tematico Focus, Mediaset punta a raggiungere uno share attorno all'1%. "Come minimo pensiamo di ribadire gli ascolti che prima faceva, che erano tra lo 0,6 e lo 0,8%, con l'obiettivo personale di stare vicino all'1%", ha detto Paolini. Nessuna stima invece è stata fornita sul fronte della pubblicità e, comunque, "se avrà effetto lo avrà nella seconda parte dell'anno".

Le trasmissioni sul canale 35 prendono il posto di Italia 2. "Abbiamo un canale da riposizionare che viene spostato sul 120", ha spiegato Paolini, "dobbiamo lavorarci, ma non sarà una cosa immediata, per i primi mesi del 2019 saremo in grado di raccontarvi qualcosa di nuovo anche su questo". (segue)