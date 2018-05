Sapelli: M5S esclude io premier? Hanno cambiato idea...

Roma, 14 mag. - "Ho incontrato il M5S e la Lega ieri sera, non sono andato a cena, erano le 21.30 circa e non credo che avessero cenato. Io non sapevo di questa nota del M5S. Ieri sera mi avevano chiesto di incontrarmi quelli dei 5 Stelle, insieme alla Lega, vorrà dire che hanno cambiato parere". Lo dice l'economista Giulio Sapelli, che ai microfoni di Radio Cusano Campus ha commentato quanto fatto trapelare dal M5s, ovvero che non sarebbe suo il nome del candidato premier che con la Lega sottoporranno al capo dello Stato.

"Io ci tenevo a fare qualcosa - ha aggiunto - perché avevo letto il loro programma e mi sembrava un buon programma ma a condizione che ci fosse Siniscalco accanto a me, cioè una persona di alto profilo a ricoprire il ruolo di ministro del Tesoro e poi perché il premier deve scegliere i suoi ministri. Non si parla di flat tax nel loro programma, ma c'è un buon discorso programmatico sulle tasse e il reddito di cittadinanza è presentato come in tutti i Paesi europei, in particolar modo viene preso il modello tedesco".