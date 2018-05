Mali, Ue proroga di 2 anni missione militare e ne amplia mandato

Bruxelles, 14 mag. - L'Unione europea ha prorogato di due anni il mandato della missione militare in Mali (EUTM Mali) e lo ha modificato per comprendere tra i propri obiettivi l'addestramento della forza creata da cinque paesi del Sahel (Mali, Niger, Mauritania, Burkina Faso e Ciad) per combattere i jihadisti. E' quanto si legge in un comunicato, in cui si precisa inoltre che il Consiglio europeo ha anche accettato di quasi raddoppiare il bilancio della missione, che sarà di 59,7 milioni di euro per il periodo dal 19 maggio 2018 al 18 maggio 2020, contro i 33,4 milioni di euro del biennio precedente.

La missione, che conta circa 600 persone, riunisce militari europei di 27 paesi, dal 31 gennaio scorso sotto il comando del generale spagnolo Enrique Millan Martinez.

I militari europei non parteciperanno a missioni di combattimento, nè accompagneranno unità militari del Mali nelle operazioni, si precisa nella nota.

Lanciata nel febbraio 2013, sulla scia dell'operazione francese contro i jihadisti nel Nord del Mali, la missione europea ha il compito di ricostruire l'esercito maliano, garantendo sostegno logistico, intelligence e addestramento alle unità di combattimento nella base di Koulikoro, situata 60 chilometri a Nord-Est della capitale Bamako.