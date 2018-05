Elezioni Iraq, testa a testa tra premier Abadi e sciita al Sadr

Roma, 14 mag. - I primi risultati delle elezioni politiche in Iraq sembrano non favorire il vicino Iran: In testa in sei province su 18, secondo i dati parziali, c`è un alleanza guidata da Moqtada al-Sadr, leader sciita che ha rotto con Teheran avvicinandosi all'Arabia Saudita. Per il secondo posto è un testa a testa tra la lista che fa capo all'attuale premier Haider Al Abadi e Al-Fatah, ("la Conquista"), una coalizione di milizie sciite guidata da Hadi al-Ameri, uomo scelto da Teheran a tutela dei propri interessi nel Paese. A ridosso dei primi tre, figura "Stato di Diritto", formazione sciita guidata dall'ex premier Nuri al Maliki e voluto dall'Iran come principale avversario politico di Abadi.

I risultati definitivi sono attesi in serata ma potrebbero slittare a domani in caso di contestazioni. La formazione del nuovo governo deve essere annunciata entro 90 giorni e già si profilano lunghe trattative visto che nessuna coalizione avrà la maggioranza dei seggi. Ecco quali possono essere i due schieramenti con concrete possibilità di formare un esecutivo: uno filo-iraniano e l'altro meno:

AL ABADI - AL SADR Molti osservatori politici locali, non escludono una "alleanza a sorpresa" tra la lista di Abadi vista bene da Washington e la coalizione guidata da al Sadr che oggi con la sua lista "Saairun" è a capo di un'alleanza "anti-corruzione" che include sei partiti, compreso quello comunista, accreditata introno a 45-50 seggi in parlamento. Con la probabile "aggiunta delle liste sunnite a questo schieramento Abadi potrebbe riconfermarsi premier per un secondo mandato", come ha affermato l'analista iracheno Ahmed al Abeith. Abadi, infatti condivide con al Sadr e la minoranza sunnita di non essere graditi a Teheran.

LO SCHIERAMENTO FILO-IRAN Il secondo schieramento è quello composto da due coalizioni sciite decisamente fedeli a Teheran con l'aggiunta della lista del partito democratico del Kurdistan di Massud Barzani se quest'ultimo riuscirà a svincolarsi dalle pressioni di Washington. Barzani, da sempre alleato degli Usa, è rimasto scottato dal fatto che Washington non ha protetto i curdi all'indomani della vittoria di un referendum per l'indipendenza del Kurdistan da Baghdad. Sostenere quindi un governo guidato dall'uomo di Teheran al Maliki potrebbe porre fine all'isolamento in cui vive oggi la ragione autonoma curda voluto da Abadi.

Sulla carta solo questi due schieramenti possono raggiungere i numeri necessari per formare un governo. Non resta che aspettare i risultati finali.