Indonesia, dietro gli attentati tre famiglie kamikaze

Surabaya (Indonesia), 14 mag. - Un'ondata di attentati ha scosso l'Indonesia nelle ultime ore. Dietro i tre attacchi ci sono altrettante famiglie di estremisti che hanno condotto al martirio anche figli piccoli e piccolissimi. E' questo il quadro del Paese che tra appena tre mesi ospiterà i Giochi asiatici e che da anni lotta contro l'estremismo islamico.

L'ultimo degli attentati è avvenuto oggi, quando una famiglia di cinque persone, a bordo di due motociclette, si è fatta esplodere davanti al commissariato di polizia di Surabaya, la seconda città del Paese, ferendo dieci persone. La bambina di otto anni che era con gli attentatori si è salvata ed è stata trasportata in ospedale.

Quello di oggi, però, è stato il terzo attentato che ha coinvolto un'intera famiglia. Il primo è avvenuto ieri quando sei persone, tra cui una bambina di nove e una di 12 anni, si sono fatte esplodere in tre diverse chiese durante la messa del mattino a Surabaya, causando la morte di 18 persone.

Il padre della famiglia suicida nelle tre chiese era un leader locale del network estremista Jamaah Ansharut Daulah (JAD) che sostiene l'Isis. La famiglia, però, non era mai stata in Siria come dichiarato in precedenza dalla polizia. Nel pomeriggio di ieri anche un'altra famiglia di cinque persone è stata coinvolta in un'esplosione in un appartamento a 30 chilometri da Surabaya. La deflagrazione è stata accidentale e ha causato la morte di tre dei cinque componenti, la madre, il padre e la figlia 17enne.

