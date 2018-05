Carfagna: centrodestra coalizione più rappresentativa, no rottura

Roma, 14 mag. - "Dopo le Regionali in Molise e Friuli, oggi Udine e Sacile. Dal 4 marzo in poi il centrodestra ha vinto tutte le competizioni elettorali, conquistando al buon governo amministrazioni che erano di colore diverso. La coalizione composta da Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia si conferma il baricentro della democrazia italiana ed è quella maggiormente rappresentativa". Lo dichiara Mara Carfagna, vice presidente della Camera e deputata di Forza Italia.

"A giugno - prosegue - si terrà un nuovo importante turno di Amministrative e anche lì, con liste forti e grazie al ruolo centrale di Forza Italia, contiamo di avere un ottimo risultato. Ecco perché è bene che il centrodestra resti unito. Chi oggi ha deciso di sperimentare formule diverse non proceda per strappi e non perda mai di vista l'orizzonte strategico, che è quello di dare adeguata rappresentanza alla volontà degli italiani".