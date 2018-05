Ex dilomatico Nordcorea: Kim non rinuncerà mai alle armi nucleari

Roma, 14 mag. - La Corea del Nord non rinuncerà mai del tutto al suo arsenale nucleare. Ad affermarlo è stato Thae Yong Ho, un ex diplomatico nordcoreano a Londra, che è fuggito con la sua famiglia in Corea del Sud nel 2016, diventando il "defector" più importante ad aver tradito Pyongyang degli ultimi anni.

Thae, secondo quanto riferisce l'agenzia di stampa Yonhap, ha tenuto una conferenza stampa in occasione della pubblicazione di un'autobiografia nella quale racconta decenni di esperienza come dicplomatico di carriera sotto i Kim.

"E' troppo presto per fare previsioni, ma io penso che il Nord si muoverà verso uno smantellamento sufficiente, verificabile e irreversibile, che sia sufficiente a ridurre la minaccia delle armi nucleari, ma non verso uno smantellamento completo, verificabile e irreversibile", ha detto ai giornalisti. "L'ultima destinazione verso la quale il Nord è diretto - ha aggiunto - non è lo smantellamento complto del suo programma di armi nucleari, ma diventare uno stato nucleare coperto dal lenzuolo chiamato denuclearizzazione".

Le dichiarazioni di Thae vengono mentre Nordcorea e Usa si preparano allo storico summit tra il presidente Donald Trump e il leader nordcoreano Kim Jong Un, che si terrà il 12 giugno a Singapore.

Secondo Thae, è impossibile che la denuclearizzazione completa possa essere possibile in un paese in cui una figura "onnipotente" e "semidivina" controlla tutto, senza danneggiare la struttura del potere sulla base della quale guesta figura comanda. "Kim Jong Un ha detto durante una riunione di partito il 20 aprile che (le armi nucleari) sono la preziosa spada per progteggere la pace e la più forte garanzia per una vita sulla terra rispettata e felice", ha affermato. "In altre parole, (le armi nucleari) sono la spada e lo scudo per un'eterna prosperità, per la prosperità e la felicità delle generazioni a venire. Non vi rinuncerà mai".