Mnuchin: Trump vuole pace in Medio Oriente, è suo obiettivo

New York, 14 mag. - "Il presidente Trump vuole assolutamente la pace in Medio Oriente, è il suo obiettivo". Lo ha detto il segretario al Tesoro degli Stati Uniti, Steven Mnuchin, parlando a una giornalista di Fox News a meno di un'ora dall'inaugurazione dell'ambasciata statunitense in Israele, trasferita da Tel Aviv a Gerusalemme.

"Il presidente agisce e lo sta facendo perché è la cosa giusta da fare" ha aggiunto, riferendosi allo spostamento dell'ambasciata. "Questa è la capitale d'Israele, che è uno dei nostri maggiori alleati e sta combattendo il terrorismo insieme a noi" ha aggiunto Mnuchin, affermando che, "nel settantesimo anniversario [di Israele] Trump sta facendo una cosa che avremmo dovuto fare molto tempo fa".