Ambasciata Usa a Gerusalemme, Mnuchin: Trump mantiene promesse

New York, 14 mag. - "Il presidente sta mantenendo una promessa fatta in campagna elettorale, una cosa che aveva detto che avrebbe fatto. Altri presidenti hanno detto che lo avrebbero fatto [...] Sono molto emozionato di essere qui in un giorno incredibile". Lo ha detto il segretario al Tesoro degli Stati Uniti, Steven Mnuchin, parlando a una giornalista di Fox News a meno di un'ora dall'inaugurazione dell'ambasciata statunitense in Israele, trasferita da Tel Aviv a Gerusalemme. Sarà proprio Mnuchin a tirare la corda che scoprirà la targa della nuova ambasciata, come ha lui stesso aggiunto parlando con Fox News.