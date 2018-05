Anzaldi (Pd): Xylella disastro annunciato

Roma, 14 mag. - "Il caso Xylella è ormai sempre più un disastro ambientale, economico, sociale. Purtroppo una catastrofe annunciata, basta rileggere le denunce ignorate che alcuni quotidiani coraggiosi come 'Il Foglio' pubblicavano tre anni fa, basta rileggersi gli articoli di Luciano Capone e la messa in guardia dalle bufale mediatiche. Se arriveranno anche le sanzioni europee, come anticipa il Corriere della sera, non è accettabile che a pagare siano tutti gli italiani". Lo scrive su facebook il deputato del Partito democratico Michele Anzaldi.

"Dopo cinque anni, durante i quali - prosegue Anzaldi - ricorsi e controricorsi, atteggiamenti da superstizione medievale e caccia alle streghe contro la scienza hanno impedito di bloccare e circoscrivere l`emergenza, è opportuno che venga chiamato a risponderne chi, a livello locale, ha preferito mettere sul banco degli imputati gli scienziati invece di mettere in campo le dolorose ma inevitabili operazioni per arginare l`infezione. E` opportuno che il Csm valuti se non sia il caso di analizzare quanto è accaduto, così come il Governo, che si è mosso in maniera opportuna seguendo il percorso indicato dagli esperti, dovrebbe valutare se non esistano ulteriori strumenti emergenziali contro l`irresponsabilità di atteggiamenti antiscientifici che rischiano ora di far arrivare l`epidemia in tutto il Paese".