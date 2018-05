Gaza, 14 mag. - E' di 25 palestinesi uccisi l'ultimo bilancio delle vittime degli scontri in corso al confine tra la Striscia di Gaza e Israele, reso noto dal ministero della Sanità dell'enclave palestinese. Migliaia di palestinesi si sono radunati nei pressi del confine per protestare contro l'inaugurazione dell'ambasciata Usa a Gerusalemme, in programma tra poche ore.