Grimoldi (Lega): Ema a Milano sia tra priorità governo

Roma, 14 mag. - "La partita di Ema, dati gli enormi ritardi di Amsterdam, non è ancora del tutto chiusa. Mercoledì il sindaco di Milano verrà audito in commissione al Parlamento Europeo: abbiamo ancora delle possibilità di far assegnare l`Agenzia del Farmaco a Milano. Per il nuovo Governo, e per il nuovo ministro degli Esteri, questa deve essere una priorità, questa per portare l'Ema a Milano è una battaglia da combattere a livello europeo e con quella autorevolezza e convinzione che sono sempre mancati nella pessima gestione di Gentiloni e Alfano". Lo afferma Paolo Grimoldi, segretario della Lega Lombarda e deputato della Lega.