Andrea Battistini nuovo segretario generale First Cisl Lombardia

Milano, 14 mag. - Il consiglio generale First Cisl Lombardia (Federazione italiana reti dei servizi del terziario), riunito oggi a Milano, ha eletto Andrea Battistini nuovo segretario generale della regione.

"Il modo in cui pensiamo al domani influenza ciò che facciamo oggi e abbiamo, pertanto, il dovere e la responsabilità di interpretare correttamente i cambiamenti presenti e futuri con scelte organizzative e politiche coerenti con i nuovi scenari, per gestirli in modo efficace" ha dichiarato Battistini a margine della sua elezione, sottolineando che "è necessario pensare al domani positivamente ma realisticamente, per affrontare le sfide quotidiane con maggiore forza, trasformando i rischi in opportunità".

"Ringrazio tutti per la fiducia - ha proseguito il nuovo segretario generale della Lombardia - e ritengo fondamentale proseguire nel percorso di valorizzazione e formazione continua dei quadri sindacali, in quello del ricambio generazionale e modernizzazione del sindacato, per garantire professionalità e impegno al servizio di tutti i nostri associati. Bisogna uscire dalle logiche e dagli schemi tradizionali, non riservando le questioni che interessano tutti ai soli addetti ai lavori".

"Rivolgo ad Andrea - conclude Pier Paolo Merlini, segretario uscente e ora segretario nazionale First Cisl - i miei migliori auguri di un buon lavoro, finalizzato al raggiungimento di grandi traguardi, e ringrazio tutta la segreteria regionale per il sostegno sempre dimostratomi".