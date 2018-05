Incidenti lavoro, Paglia (Leu): ormai sembra di andare in guerra

Roma, 14 mag. - "Negli ultimi 12 giorni in Italia i morti sul lavoro sono stati 34. 255 dall`inizio dell`anno. La speranza è che il tragico incidente di Padova non costringa ad aggiornare il conto". Lo afferma Giovanni Paglia di Sinistra Italiana Leu.

"Ci dicono - prosegue l`esponente della sinistra - che oggi si sia chiuso un accordo su 15 punti di governo. Ci permettiamo di suggerire che la sicurezza sui posti di lavoro sia almeno il sedicesimo. Dovrebbe essere il primo, - conclude Paglia - in un Paese in cui lavorare sembra andare in guerra".