Prezzi all'ingrosso: ad aprile nuovo ribasso per l'olio di oliva -2

Roma, 14 mag. - Nel comparto lattiero caseario, dopo sei mesi consecutivi di ribassi, si è registrata una ripresa per i formaggi a lunga stagionatura, ancorchè lieve nell'entità (+0,4% su base mensile), dipesa dall'inversione di tendenza registrata per il Grana Padano. Il confronto con lo scorso anno rimane negativo per i formaggi stagionati, pari a -3,5%, sebbene in attenuazione rispetto al -6,2% di marzo. Prezzi attuali che si confermano più bassi rispetto a dodici mesi fa anche per il latte spot (-10,4%), nonostante la ripresa mostrata ad aprile (+3,7%). Dopo la congiuntura sfavorevole osservata nei mesi scorsi, nel comparto riso e cereali si è registrato ad aprile un deciso recupero dei prezzi all'ingrosso del riso italiano (+5,7% rispetto a marzo), sostenuto da una domanda dell'industria più vivace rispetto al recente passato. Si mantiene comunque negativa la variazione su base annua, sebbene in forte miglioramento rispetto a marzo (da -13,2% a -5,4%).