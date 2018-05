Prezzi all'ingrosso: ad aprile nuovo ribasso per l'olio di oliva

Roma, 14 mag. - Prezzi dell'olio in picchiata, come effetto (negativo) di una ripresa della produzione italiana. Burro, invece, sempre più costoso, perché molto richiesto dall'industria in sostituzione dell'olio di palma. Come rileva l'indice dei prezzi all'ingrosso, elaborato da Unioncamere e Bmti sui listini delle Camere di Commercio, ad aprile l'olio di oliva ha accusato un calo del 3,5% rispetto a marzo. Una congiuntura che ha reso ancor più pesante il ribasso rispetto allo scorso anno, salito a -27%.

Aprile ha mostrato invece un nuovo forte aumento per il prezzo all'ingrosso del burro (+7,7% rispetto a marzo), grazie ai segnali positivi dal lato della domanda. Ciò si deve all'intensificazione degli impieghi da parte dell'industria di trasformazione, dovuta ai processi di sostituzione dell'olio di palma.

Nel comparto delle carni, dopo il picco osservato in prossimità della Pasqua, le carni di agnello e di coniglio hanno vissuto ad aprile una fase di fisiologico rientro dei prezzi, scesi rispetto a marzo rispettivamente del -5,8% e del -7%. Su base annua comunque la variazione si mantiene positiva, pari ad un +9,7% per le carni di agnello e a un +2,7% per le carni di coniglio. Una domanda decisamente meno vivace rispetto al mese precedente ha impresso un calo ad aprile anche ai prezzi all'ingrosso delle carni suine (-2,3%), i cui valori sono tornati più bassi rispetto allo scorso anno (-9,6%). Minori consumi che sono stati alla base del netto calo mensile (-4,8%) rilevato per le uova, i cui prezzi si mantengono tuttavia ben più alti rispetto a dodici mesi prima (+21,8%). Aumento su base annua che rimane consistente anche per le carni di pollo (+13,1%). (Segue)