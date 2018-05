Bonafè (Pd): Salvini-Di Maio litigano ancora su poltrone governo

Roma, 14 mag. - "È da due mesi che il Paese sta aspettando che Salvini e Di Maio finiscano di litigare sulle poltrone. Stiamo assistendo ad uno spettacolo indecente, alla faccia del nuovo e del cambiamento". Lo ha detto Simona Bonafè, eurodeputata del Pd, ai microfoni del Tg2.

"Per non parlare - ha aggiunto - delle loro irrealizzabili promesse e di chi si assumerà la responsabilità e l'onere di dare attuazione a un programma che non ha deciso perché tenuto fuori dalla trattativa e che aumenterà il debito pubblico a carico delle prossime generazioni".