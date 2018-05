Governo, Commissione Ue segue "da vicino" sviluppi in Italia

Bruxelles, 14 mag. - Bruxelles, 14 mag. - La Commissione europea "segue da vicino" gli sviluppi per la formazione di in nuovo governo in Italia con un atteggiamento "wait and see". Lo ha detto oggi a Bruxelles il portavoce capo dell'Esecutivo Ue, Margaritis Schinas, rispondendo ai giornalisti. "Se ci saranno eventi o annunci faremo una dichiarazione, ma non sarà oggi", ha precisato.

"Abbiamo visto - ha poi aggiunto Schinas - che ci sono colloqui e incontri previsti questo pomeriggio e stasera con il presidente della Repubblica, è chiaramente una situazione che si sta evolvendo. Quando la situazione si stabilizzerà, quello sarà il momento per la Commissione di esprimere una posizione", ha concluso il portavoce.