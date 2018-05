Morani (Pd): flat tax, con il condono festeggiano gli evasori

Roma, 14 mag. - "Per abbassare le tasse solo ai ricchi fanno un favore agli evasori fiscali". Lo dice, in una nota, la deputata del Pd Alessia Morani. "Se la flat tax, come annunciato dal consulente economico della Lega Armando Siri, sarà coperta da un condono fiscale, allora - osserva - siamo davvero entrati nel governo del cambiamento: quello che da una parte favorisce gli evasori e dall'altra promette ma rimanda una misura assistenzialista come il reddito di cittadinanza, con la scusa della riforma dei centri per l'impiego. Davvero un capolavoro per chi ha annunciato l'inizio della terza Repubblica: quella degli evasori".