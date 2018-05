Osfam Italia elegge Sabina Siniscalchi nuovo presidente -5

Roma, 14 mag. -

"Cercheremo di rendere sempre più efficace il nostro impegno al fianco delle donne, perché sono le prime attrici in grado di contribuire in modo decisivo all`uscita dalla povertà per le loro comunità. - ha proseguito Siniscalchi - Saremo inoltre sempre più presenti in Italia per contrastare le disuguaglianze e lavorare al fianco di quel 30% di cittadini che è a rischio di povertà o esclusione sociale. Nelle più gravi emergenze del nostro tempo come in Siria, Yemen, Africa occidentale e Corno d`Africa continueremo a portare acqua e a prestare soccorso alle centinaia di migliaia di persone costrette a fuggire da guerre, fame e persecuzioni. Per offrire una speranza di vita normale a chi ha poco o niente, a chi si è lasciato tutto alle spalle, alla ricerca di una nuova casa".