Osfam Italia elegge Sabina Siniscalchi nuovo presidente -4

Roma, 14 mag. - Per questo un grande ringraziamento va al Consiglio di Amministrazione e alla Presidente uscente Maurizia Iachino, che nell`arco de suo mandato ha saputo offrire un importante contributo alla crescita dell`organizzazione e ha gestito positivamente il passaggio da Ucodep a Oxfam Italia."

Dai traguardi raggiunti agli impegni per il futuro

I progetti di aiuto allo sviluppo e lotta alla povertà realizzati da Oxfam Italia negli ultimi anni hanno sostenuto con successo decine di migliaia di piccoli agricoltori, soprattutto donne. Grazie ad essi, assieme alle altre affiliate della confederazione Oxfam, è stato possibile garantire acqua pulita e servizi igienico sanitari sicuri a 13,5 milioni di persone colpite dalle più gravi crisi umanitarie e carestie in Libano e Giordania (in aiuto ai rifugiati siriani) a Gaza, in Repubblica Dominicana, nel Corno d`Africa, in Yemen.

(Segue)