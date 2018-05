Osfam Italia elegge Sabina Siniscalchi nuovo presidente -3

Roma, 14 mag. -

In continuità con l`indirizzo del Consiglio di amministrazione uscente, l`organizzazione conferma il suo impegno per sconfiggere l`incubo della fame che colpisce ancora oggi 815 milioni di persone nel mondo, soccorrere le popolazioni nelle emergenze umanitarie e contrastare la povertà nel nostro paese.

Nell`accettare il nuovo incarico come Presidente di Oxfam Italia Sabina Siniscalchi ha dichiarato:

"Proprio lo scorso anno, per la prima volta in un decennio, il triste conto delle persone che soffrono la fame è aumentato a 815 milioni di cui il 60% sono donne e bambine, ma l`azzeramento della fame entro il 2030 è ancora alla nostra portata e continueremo a investire tutte le nostre energie per raggiungere un obiettivo da cui dipende il futuro di 1 persona su 9 nel mondo. Oxfam Italia è diventato un attore importante e autorevole all`interno della società civile italiana come parte di un network che solo nell`ultimo anno ha aiutato oltre 19 milioni di persone nel mondo. Un impegno che in Italia è reso possibile grazie al sostegno di quasi 100 mila cittadini che sono diventati nostri donatori, volontari e firmatari di petizioni. Una crescita che ci ha consentito di intensificare il lavoro di lotta alla povertà anche nel nostro paese dove, in collaborazione con la Diaconia Valdese, siamo impegnati in cinque Community Center nelle periferie di Torino, Milano, Firenze, Arezzo e Catania.

