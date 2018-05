Osfam Italia elegge Sabina Siniscalchi nuovo presidente -2

Roma, 14 mag. - Lo scorso 5 maggio l`Assemblea dei soci di Oxfam Italia ha infatti eletto come nuova Presidente Sabina Siniscalchi, componente del Consiglio di amministrazione di Banca Etica ed ex vicepresidente di Cascina Triulza (la coalizione di 60 organizzazioni del terzo settore nata in occasione di Expo Milano 2015), e il seguente consiglio direttivo: Filippo Bartalesi, medico e dirigente dell`azienda ospedaliero-universitaria di Careggi a Firenze, Ambrogio Brenna, Presidente di Contemporary Solutions, Roberto Cavallini, ex dirigente di Coop e giornalista pubblicista. Umberto Febbraro, giornalista ed esperto di comunicazione d`impresa e formazione manageriale, Alessandra Maggi, ex Presidente dell`Istituto degli Innocenti di Firenze e Lorenzo Marchionni, vicepresidente di Centrale del Latte d`Italia. Sono entrati a far parte dell'assemblea undici nuovi soci: Leonardo Becchetti, Luca Bianchi, Diamante D'Alessio, Andrea Di Stefano, Lorenzo Marchionni, Luigi Marelli, Livia Martinetto, Paola Mascaro, Marina Ponti, Luciano Scalia e Sergio Silvotti.

