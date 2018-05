Sala: Lega-M5s dimostrino di avere esperienza per governare

Milano, 14 mag. - "Credo che sia una bella sfida per queste due compagini dimostrare di avere l'esperienza per gestire il governo". Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, in merito all'ipotesi di un governo Lega-M5S.

"I cittadini hanno votato - ha aggiunto - e queste due compagini hanno preso tante preferenze, vediamole all'opera. Non mi appartiene l'idea di essere critico, se non per situazioni e fatti oggettivi. Giudico positivamente che abbiano discusso a Milano, ma quello che ho chiesto e ottenuto da precedenti governi non c'è dubbio che lo chiederò al nuovo se ci sarà".