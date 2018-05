Roma, 14 mag. - L'ipotesi di candidatura a premier dell'economista Giulio Sapelli su proposta della Lega non convince il sindaco di Milano Giuseppe Sala. "Lo troverei strano - ha dichiarato il sindaco -, lo conosco bene, è certamente persona dal pensiero lucido, però in termini operativi non credo che abbia, in questo momento, energia e volontà per svolgere un lavoro così".