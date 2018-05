Governo, Bonafè (Pd): conflitto interessi per piattaforma Rosseau

Roma, 14 mag. - "La 'madrina' di questo governo che sta nascendo è Silvio Berlusconi, al di là di quello che dice Di Maio sull'impresentabilità del Cavaliere. Non dimentichiamoci poi che la Casellati è stata votata anche dai 5 Stelle ed è difficile pensare che Berlusconi non abbia chiesto un prezzo per questo passo indietro. Infatti non si parla più del tema tanto caro ai grillini del conflitto d'interessi, sul quale però sarebbe opportuno aprire un capitolo che riguardi anche la piattaforma Rousseau". Così Simona Bonafè, eurodeputata del Pd, ospite di Agorà.