Tlc, Calenda: altri 242 mln per voucher digitalizzazione Pmi

Roma, 14 mag. - Stanziati ulteriori 242 mln per i voucher digitalizzazione. Il ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda, ha disposto infatti con un decreto l`integrazione della dotazione finanziaria dei Voucher per la digitalizzazione delle Pmi per 242,5 milioni di euro. Le risorse complessivamente disponibili per la concessione del contributo salgono, così, a 342,5 milioni di euro.

La decisione è stata presa - spiega il Mise - "a fronte di oltre 90.000 domande presentate, per evitare che il riparto delle risorse stanziate all`origine (100 milioni di euro per l`intero territorio nazionale) sia sensibilmente inferiore a quello richiesto dalla singola impresa. Nei prossimi giorni verrà comunicato l`importo del voucher concedibile a ciascuna impresa per la realizzazione dei progetti di digitalizzazione e di ammodernamento tecnologico proposti".