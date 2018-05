New York, 14 mag. - "Un grande giorno per Israele!". Così il presidente Donald Trump ha voluto commentare l'inizio di una giornata molto importante per lui, caratterizzata dall'inaugurazione dell'ambasciata statunitense a Gerusalemme, fortemente voluta. Nel suo primo tweet di giornata, Trump ha consigliato di seguire l'evento su Fox News e Fox Business, i suoi canali televisivi preferiti.