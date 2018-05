Scandalo doping, visto negato a giornalista, Berlino interviene

Berlino, 14 mag. - Il governo tedesco ha chiesto oggi al presidente russo Vladimir Putin di autorizzare l'ingresso in Russia per seguire i Mondiali di calcio del giornalista della Ard (prima rete televisiva pubblica tedesca, ndr) Hajo Seppelt, dichiarato da Mosca Persona non grata. Seppelt è il giornalista all'origine delle rivelazioni sullo scandalo di doping di stato tra gli atleti russi.

"Giudichiamo questa decisione di bocciare la richiesta di visto del signor Seppelt come un errore e ci appelliamo alla direzione dello Stato affinché permetta al corrispondente tedesco di recarsi in Russia per coprire la coppa del mondo", ha indicato Steffen Seibert, portavoce della cancelliera Angela Merkel. (fonte afp)