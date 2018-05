Roma, 14 mag. - "In questi anni al Parlamento europeo non ho mai visto i grillini battersi per la flessibilità dei conti pubblici che ora invece chiedono a gran voce. Anzi hanno addirittura chiesto l'azzeramento del Piano d'investimenti Juncker che ha finanziato importanti progetti anche di piccole e medie imprese del nostro Paese" . Così Simona Bonafe', eurodeputata del Pd, ospite di Agora'.