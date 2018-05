Londra, 14 mag. - Gli Stati Uniti hanno perso il loro ruolo di mediatori in Medio Oriente. Lo ha dichiarato il presidente turco Recep Tayyip Erdogan in visita a Londra, nel giorno in cui Washington inaugura la sua ambasciata a Gerusalemme.

"Con il suo ultimo passo l'America ha scelto di diventare parte del problema e non la soluzione e ha perso il suo ruolo di mediatore nel processo di pace in Medio Oriente", ha dichiarato parlando davanti al think tank Chatham House.

(fonte afp)