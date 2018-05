Anzaldi (Pd): trattative governo funerale trasparenza, e streaming?

Roma, 14 mag. - "Di Maio e Salvini in questi giorni hanno celebrato il funerale della trasparenza: da quasi una settimana si susseguono trattative, riunioni, spartizioni, ma nessuno sa di cosa parlino realmente M5s e Lega. Dove è finito lo streaming? Forse a 'Chi 'ha visto?'". Lo scrive su facebook il deputato del Partito democratico Michele Anzaldi.

"Dicevano che parlavano di temi - prosegue Anzadi - e poi Giorgia Meloni ha svelato la bufala: l'unica cosa che il leader M5s le ha chiesto è stato di appoggiarlo come premier. Altro che temi! Come scrive Giuliano Ferrara sul 'Foglio', ad essere umiliate e messe in discussione sono state innanzitutto le prerogative del Capo dello Stato, insieme al dettato della Costituzione. La morte della trasparenza e la sconfessione di ogni coerenza M5s vengono registrate così dal direttore del Corriere della sera, Luciano Fontana: 'Il sogno, o la minaccia, di aprire il Parlamento con l'apriscatole come si fa con i contenitori del tonno è stato sostituito dalla parola d'ordine della conquista di Palazzo Chigi. A ogni costo, con qualsiasi altro partito politico. La coerenza, anche nel caso dell'abbandono dello streaming, non è contemplata'".